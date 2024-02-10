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В Рязани пропал 19-летний Иван Брысин
В Рязани пропал Иван Брысин 2004 года рождения. С 9 февраля данных о его местонахождении нет, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Рязани пропал Иван Брысин 2004 года рождения. С 9 февраля данных о его местонахождении нет, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, темные волосы.

Одежда: черная куртка, черный пиджак, черные брюки, зеленые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении молодого человека просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Иван Брысин — рязанский общественник, старший вожатый Рязанской областной детской пионерской организации, сообщает «КП-Рязань».

Нужна помощь добровольцев.