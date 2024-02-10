В Рязани пропал 19-летний Иван Брысин
В Рязани пропал Иван Брысин 2004 года рождения. С 9 февраля данных о его местонахождении нет, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
В Рязани пропал Иван Брысин 2004 года рождения. С 9 февраля данных о его местонахождении нет, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, темные волосы.
Одежда: черная куртка, черный пиджак, черные брюки, зеленые кроссовки.
Любую информацию о местонахождении молодого человека просят сообщать по телефонам:
Иван Брысин — рязанский общественник, старший вожатый Рязанской областной детской пионерской организации, сообщает «
Нужна помощь добровольцев.