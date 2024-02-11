Песков: Путин достаточно быстро согласился на предложение Карлсона об интервью

Песков заявил, что американский журналист Такер Карлсон сам предложил провести интервью, и президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился.

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что американский журналист Такер Карлсон сам предложил провести интервью, и президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился на это», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Напомним, интервью Путина Такеру Карлсону опубликовали на сайте Кремля.

Фото: скриншот из видео, опубликованного на сайте 1tv.ru