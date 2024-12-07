В Белоруссии назвали причину размещения «Орешника» в стране

Как сказал замначальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Лагодюк, решение о размещении в Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» приняли в ответ на действия Запада.

Замначальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Сергей Лагодюк назвали причину размещения «Орешника» в Белоруссии. Его слова привел Telegram-канал Минобороны страны.

Как сказал Лагодюк, решение о размещении в Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» приняли в ответ на действия Запада.

«Решение о размещении комплекса „Орешник“ на территории Республики Беларусь принято в ответ на шаги, предпринимаемые Соединенными Штатами и Германией по размещению ракет средней дальности в Европе. Американцы и немцы об этом ранее неоднократно заявляли», — сказал он.

Ранее стало известно, что «Орешник» могут разместить на территории Белоруссии во второй половине 2025 года.