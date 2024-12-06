«Орешник» могут разместить на территории Белоруссии во второй половине 2025 года

Ракетный комплекс поставят после наращивания его выпуска.

«Орешник» могут разместить на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

Ракетный комплекс поставят после наращивания его выпуска. Определение целей останется за Минском, заявил президент Владимир Путин.

Он уточнил, что в случае группового применения «Орешника» его сила аналогична ядерному оружию, но без радиационных последствий.

Такде делегации России и Белоруссии утвердили Концепцию безопасности Союзного государства.