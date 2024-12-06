Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-6°
Сбт, 07
-3°
Вск, 08
-3°
ЦБ USD 103.38 -0.86 06/12
ЦБ EUR 109.78 -0.42 06/12
Нал. USD 97.80 / 99.00 06/12 17:25
Нал. EUR 104.75 / 106.45 06/12 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
9 272
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
9 543
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
12 236
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
16 495
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Орешник» могут разместить на территории Белоруссии во второй половине 2025 года
Ракетный комплекс поставят после наращивания его выпуска.

«Орешник» могут разместить на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

Ракетный комплекс поставят после наращивания его выпуска. Определение целей останется за Минском, заявил президент Владимир Путин.

Он уточнил, что в случае группового применения «Орешника» его сила аналогична ядерному оружию, но без радиационных последствий.

Такде делегации России и Белоруссии утвердили Концепцию безопасности Союзного государства.