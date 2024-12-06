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В Рязани мужчины в масках избили охранника Бакальчука
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что в Рязани напали на сотрудника его службы безопасности и его сына. После случившегося охранника госпитализировали.

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что в Рязани напали на сотрудника его службы безопасности с сыном. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сотруднику нашей СБ [службы безопасности] позвонили из Росгвардии и предложили подписать квитанцию на оплату штрафа. Но не в отделении полиции, как это положено, а прямо возле торгового центра. Уже это выглядело странно, но настоящая трагедия началась после», — говорится в сообщении.

Как сообщил Бакальчук, после того, как квитанцию подписали, рядом остановился микроавтобус. По словам предпринимателя, шестеро человек в масках посадили охранника и его сына в автомобиль и вывезли за территорию города.

«Там началось настоящее издевательство. Электрошокеры. Избиения. Удары, которые пробили голову нашему сотруднику. Избили его сына. После этого их просто выкинули на дороге», — уточнил Бакальчук.

По его словам, после случившегося охранника госпитализировали.

Бакальчук добавил, что заявления в соответствующие органы напишут, к расследованию привлекут «все возможные службы».

Напомним, «война» за Wildberries дошла до Рязани. На строящемся складе произошел конфликт. О случившемся рассказал Владислав Бакальчук.

Wildberries тогда прокомментировал инцидент.

Фото: Telegram-канал Владислава Бакальчука