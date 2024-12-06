Сообщник Дениса Суслякова пошел на сделку со следствие и дал на него показания

47-летний инспектор брал с предпринимателей незаконное денежное вознаграждение за выдачу и продление свидетельств на допуск транспортных средств к перевозке опасных грузов без их должной проверки. За каждый эпизод злоумышленник получал тысячу рублей.

Сообщник Дениса Суслякова пошел на сделку со следствие и дал на него показания. Об этом сообщил портал «Вид сбоку».

Бывший инспектор Центра дорожного и технического надзора ГИБДД Василий Коротков рассказал на суде, что помог изобличить своего руководителя, с которым периодически делился взятками.

Рассмотрение уголовного дела прошло 5 декабря в Советском районном суде. Короткова обвиняют в получении около 1,5 миллионов рублей.

По версии следствия, 47-летний инспектор брал с предпринимателей незаконное денежное вознаграждение за выдачу и продление свидетельств на допуск транспортных средств к перевозке опасных грузов без их должной проверки. За каждый эпизод злоумышленник получал тысячу рублей. Однако себе он присваивал не все эти деньги. Ему также вменяют получение взяток группой лиц по предварительному сговору. Установлено, что половину из вырученных средств Коротков передавал своему начальнику — бывшему руководителю Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения Денису Суслякову.

Василий Коротков начал свою преступную деятельность в 2018 году. Деньги получал на свою и карту матери.

Отмечается, что именно подчиненный предложил начальнику поучаствовать в этой схеме. Сусляков дал свое согласие. До 2020 года инспектор действовал один, а затем привлек руководство, но иногда полностью забирал взятки себе. Коротков получил единолично около полумиллиона рублей, а разделил с Сусляковым порядка миллиона.

На суде бывший инспектор полностью признал вину и раскаялся. Прокурор сообщил, что с подсудимым было заключено досудебное соглашение, в рамках которого он активно содействовал следствию и исполнил все обязательства.

«Я выдал денежные средства в сумме 150 тысяч рублей, добытые путем взяток, и на всех этапах следствия участвовал, давал правдивые показания, изобличил других участников, своего начальника бывшего Суслякова, с которым действовал сообща», — заявил обвиняемый.

По представлению прокурора области Дмитрия Коданева суд решил рассмотреть дело в особом порядке — в упрощенном и ускоренном, без исследования доказательств.

Дело в отношении Дениса Суслякова также передано в Советский районный суд, первое слушание состоится в конце декабря.

Напомним, Дениса Суслякова обвиняют в получении взяток с грузоперевозчиков и руководителей транспортных компаний за выдачу разрешений на автомобильную перевозку опасных грузов.