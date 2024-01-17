Более восьмисот участков передадут многодетным семьям в Рязанской области

Они уже прошли этап межевания и готовы к выдаче.

Более восьмисот участков передадут многодетным семьям в Рязанской области. Об этом стало известно в среду, 17 января, на комитете гордумы по экономическому развитию.

Начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани Евгений Кириченко рассказал, что до 1 февраля формируются списки земельных участков для многодетных семей.

Также он отметил, что в 2024 году 811 участков находятся в поселке Варские. Они уже прошли этап межевания и готовы к выдаче.

«От года к году перечень в основном корректировался в сторону уменьшения из-за того, что часть участков предоставлялась, но от некоторых многодетные семьи отказывались. В этом году часть также скорректировалась. Основной массив участков будет в поселке Варские Рязанского района», — отметил Евгений Кириченко.