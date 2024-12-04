Глава Скопинского района Боков покинул пост
С 5 декабря исполняющим обязанности главы администрации Скопинского района назначен заместитель главы администрации Скопинского района по общим вопросам Михаил Ромодин.
Глава Скопинского района Боков покинул пост. Об этом сообщает ИД «Пресса».
В среду, 4 декабря, глава администрации Скопинского района Александр Боков подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Депутаты единогласно приняли это решение.
С 5 декабря исполняющим обязанности главы администрации Скопинского района назначен заместитель главы администрации Скопинского района по общим вопросам Михаил Ромодин.
Ранее Михаил Ромодин покинул пост замглавы администрации Рязани.