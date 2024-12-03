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Михаил Ромодин покинул пост замглавы администрации Рязани
Ромодин написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Михаил Ромодин покинул пост замглавы администрации Рязани. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

Ромодин написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

С 4 декабря исполнять обязанности заместителя главы будет начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Анатолий Зуев.

Напомним, Михаил Ромодин работал в этой должности с июля 2022 года, курировал вопросы дорожного хозяйства, транспорта, энергетики и ЖКХ, деятельность административно-технической инспекции и аппарат административных комиссий.

Ранее стало известно, что Ромодин может возглавить Скопинский район.