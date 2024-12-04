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Для рязанцев в 2025 году повысят цены на техосмотр
Изменения коснутся всех автотранспортных средств.

Для рязанцев в 2025 году повысят цены на техосмотр автомобилей. Соответствующее постановление правительства опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Согласно документу, плата за техосмотр легковых автомобилей увеличилась с 1 022 до 1 098 рублей, автобусов (до пяти тонн) с 1 749 до 1 879 рублей, мотоциклов с 359 до 386 рублей.

Изменения коснутся всех автотранспортных средств. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Цены на техосмотр росли и в 2024 году.