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В Рязанской области с 1 января подорожал техосмотр
Повышение платы коснется всех видов транспортных средств.

В Рязанской области с 1 января 2024 года подорожал техосмотр транспортных средств. Соответствующее постановление правительства опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно документу, плата за легковые машины увеличилась с 913 рублей до 1 022 рублей, за автобусы (до пяти тонн) с 1 563 рублей до 1 749 рублей, за мотоциклы с 321 рубля до 359 рублей.

Повышение платы коснется всех видов транспортных средств. Полный список сумм смотрите здесь.