Зеленский: Украина пригласит Россию на второй «саммит мира»

По мнению Украинского лидера, Россия попытается «отменить свое присутствие».

Украина пригласит Россию на второй «саммит мира». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Владимира Зеленского.

Саммит состоится после оценки «мирного плана» союзниками и противниками соглашения.

«На втором саммите будет Россия, мы их пригласим, но она сделает все, чтобы отменить „формулу“ и свое присутствие там. России не интересно завершение войны», — заявил Украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия должна пойти на «три буквы».