Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
-1°
ЦБ USD 107.18 -0.56 03/12
ЦБ EUR 112.8 -1.51 03/12
Нал. USD 105.20 / 105.00 03/12 11:25
Нал. EUR 113.50 / 110.00 03/12 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
6 483
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
6 953
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
9 733
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
14 017
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Зеленский: Украина пригласит Россию на второй «саммит мира»
По мнению Украинского лидера, Россия попытается «отменить свое присутствие».

Украина пригласит Россию на второй «саммит мира». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Владимира Зеленского.

Саммит состоится после оценки «мирного плана» союзниками и противниками соглашения.

«На втором саммите будет Россия, мы их пригласим, но она сделает все, чтобы отменить „формулу“ и свое присутствие там. России не интересно завершение войны», — заявил Украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия должна пойти на «три буквы».