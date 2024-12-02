Зеленский: Россия должна пойти на «три буквы»

Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Россия должна пойти на «три буквы». Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его цитирует «Лента.ру».

Во время встречи президенту Украины задали вопрос о мирных переговорах с РФ.

«На что должна пойти Россия? Желательно, на три буквы», — ответил Зеленский.

Ранее в Кремле высказались о возможных переговорах с Украиной.