Рязанский суд признал банкротом фирму по производству пластилина

ООО «Феникс» подало иск с требованием признать банкротом ООО «Гамма» из-за непогашенной задолженности.

ООО «Феникс» подало иск с требованием признать банкротом ООО «Гамма» из-за непогашенной задолженности. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщила пресс-служба Арбитражного суда на своей странице во «ВКонтакте».

Как указано в публикации, в отношении ООО «Гамма» вводили процедуру банкротства — наблюдение. В итоге от временного управляющего поступило ходатайство о введении на должника процедуры конкурсного производства.

Арбитражный суд рассмотрел представленные в дело документальные доказательства и посчитал, что ООО «Гамма» следует признать банкротом.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, в рязанской фирме по производству пластилина в 2019 году проходили обыски.