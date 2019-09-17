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В рязанской фирме по производству пластилина прошли обыски. Об этом сообщил
По данным следствия, директор ООО «Гамма» с мая 2017 года по март 2018 года
Расследование уголовного дела продолжается.
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