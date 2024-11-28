Vidsboku: Михаил Ромодин может возглавить Скопинский район

Отмечается, что Ромодин до назначения в Рязань руководил маленьким Милославским районом, соседним со Скопинским.

Заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин может сменить работу. Об этом сообщает Vidsboku.

По данным издания, чиновника могут назначить на должность главы администрации Скопинского района.

Отмечается, что Ромодин до назначения в Рязань руководил маленьким Милославским районом, соседним со Скопинским.

Напомним, должность заместителя главы администрации Рязани Ромодин занял в декабре 2023 года.