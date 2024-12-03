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Новости Рязани за 3 декабря 2024 год

В РЖД высказались о снятии запрета на курение в поездах
По словам замглавы холдинга Ивана Колесникова, запрет не снимут. РЖД проанализируют предложение увеличения штрафа за нарушение.

В РЖД высказались о снятии запрета на курение в поездах. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на замглавы холдинга Ивана Колесникова.

Как указано в публикации, разрешение на курение в поездах не вернут.

Отмечается, что в холдинге проанализируют предложение увеличения штрафа за нарушение.

В Рязани автомобиль выехал на «встречку» и едва не устроил ДТП
На кадрах видно, как автомобиль выезжает на соседнюю полосу и едва успевает избежать столкновения со встречной машиной.

В Рязани на развязке Северной окружной дороги во вторник, 3 декабря, автомобиль «Лада» выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в группе «ПУВР» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобиль выезжает на соседнюю полосу и едва успевает избежать столкновения со встречной машиной.

Видео: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»

В Рязани произошло ДТП с участием автобуса
ДТП произошло во вторник, 3 декабря. Столкнулись легковушка и автобус.

В Рязани произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили во вторник, 3 декабря, в соцсетях.

По словам автора поста, ДТП произошло на улице Семашко. Столкнулись легковушка и автобус. О пострадавших данных нет.

Официальная информация уточняется.

В Рязани ищут свидетелей ДТП, в котором сбили пенсионерку
ДТП произошло 29 ноября 2024 года примерно в 21:00 на Славянском проспекте.

В Рязани ищут свидетелей ДТП, которое произошло 29 ноября 2024 года примерно в 21:00 на Славянском проспекте. Об этом в редакцию РЗН. инфо во вторник, 3 декабря, сообщил адвокат потерпевшей Борис Стегнин.

Пенсионерку сбил на пешеходном переходе автомобиль «Киа Церато».

Адвокат попросил всех, кто стал очевидцем ДТП, обращаться по номеру +7 (953) 732-47-96.

Ранее появились кадры с места аварии.

Семи рязанским УК выдадут предостережения за плохую уборку территорий домов
Региональная госжилинспекция нашла нарушения, связанные с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, повреждением контейнерных площадок, складированием на их территории строительного и древесного мусора.

Региональная госжилинспекция провела на прошлом неделе, с 25 по 29 ноября, провела рейды в Железнодорожном районе Рязани и проверила уборку территорий многоквартирных домов. Семи УК выдадут предостережения за нарушения, сообщила пресс-служба облправительства 3 декабря.

Как указано в публикации, особое внимание во время рейдов региональная госжилинспекция уделяла качеству уборки мусора и содержания контейнерных площадок, а также состоянию фасадов зданий и отмосток.

В результате контрольных мероприятий нашли нарушения, связанные с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, повреждением контейнерных площадок, складированием на их территории строительного и древесного мусора. Речь идет о территориях многоквартирных домов на улицах Типанова, Ленинского Комсомола, Щорса, Бирюзова, Полетаева, Стройкова, Шевченко, Весенняя, Вокзальная, Профессора Никулина.

Отмечается, что они находятся в управлении ООО «Зеленая роща», ООО «Интерстройсервис», ООО «УК МКД Сервис № 1», ООО «Либер», ООО «Бытремсервис», ООО «Лидерфонд», ООО «Единство Сервис». Организациям и ООО «Эко-Пронск» выдадут предостережения.

Эксперт спрогнозировал падение продаж автомобилей в России в 2025 году
По словам эксперта Моисеева, при условии сохранения высокой ключевой ставки ЦБ, слабого рубля и очередного повышения утилизационного сбора продажи новых автомобилей в России рухнут в 2025 году на 20%.

Экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев спрогнозировал падение продаж автомобилей в России в 2025 году. Об этом он сообщил «Газете.Ru» во вторник, 3 декабря.

По словам автоэксперта, при условии сохранения высокой ключевой ставки ЦБ, слабого рубля и очередного повышения утилизационного сбора продажи новых автомобилей в России могут рухнуть на 20 процентов.

Как считает Моисеев, высокая ключевая ставка ЦБ не только снижает доступность автокредитов, но и приводит к тому, что россияне стремятся поместить свои деньги на депозит под высокие проценты, а не купить автомобиль.

В ГАИ рассказали о ДТП со сбитой девушкой в Скопине
В результате происшествия она получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.

В ГАИ рассказали подробности ДТП в Скопине, где сбили девушку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

ДТП произошло во вторник, 3 декабря, примерно в 11:15 на улице Пушкина в Скопине.

По предварительной информации ГАИ, 49-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия она получила травмы. Девушке потребовалась медицинская помощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, момент ДТП попал на видео.

Рогов: российские военные начали бои за Старые Терны в ДНР
Как рассказал Рогов, освобождение поселка Старые Терны перережет связь между группировками ВСУ в районе Солнцевки к северу и в Курахове.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные начали бои за населенный пункт Старые Терны в ДНР на западном берегу Кураховского водохранилища. Его слова передало ТАСС во вторник, 3 декабря.

Как рассказал Рогов агентству, освобождение поселка Старые Терны перережет связь между группировками ВСУ в районе Солнцевки к северу и в Курахове.

Он добавил, что при таком развитии ситуации украинские военные не смогут перекидывать подразделения между промзоной Курахова, Солнцевкой и Константинопольским, к югу от города.

Михаил Ромодин покинул пост замглавы администрации Рязани
Ромодин написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Михаил Ромодин покинул пост замглавы администрации Рязани. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщила пресс-служба мэрии.

Ромодин написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

С 4 декабря исполнять обязанности заместителя главы будет начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Анатолий Зуев.

Напомним, Михаил Ромодин работал в этой должности с июля 2022 года, курировал вопросы дорожного хозяйства, транспорта, энергетики и ЖКХ, деятельность административно-технической инспекции и аппарат административных комиссий.

Ранее стало известно, что Ромодин может возглавить Скопинский район.

Рязанский суд признал банкротом фирму по производству пластилина
ООО «Феникс» подало иск с требованием признать банкротом ООО «Гамма» из-за непогашенной задолженности.

ООО «Феникс» подало иск с требованием признать банкротом ООО «Гамма» из-за непогашенной задолженности. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщила пресс-служба Арбитражного суда на своей странице во «ВКонтакте».

Как указано в публикации, в отношении ООО «Гамма» вводили процедуру банкротства — наблюдение. В итоге от временного управляющего поступило ходатайство о введении на должника процедуры конкурсного производства.

Арбитражный суд рассмотрел представленные в дело документальные доказательства и посчитал, что ООО «Гамма» следует признать банкротом.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, в рязанской фирме по производству пластилина в 2019 году проходили обыски.

На трассе Р-132 в Рязанской области временно ограничат движение транспорта
Причина — проведение работ по монтажу дорожных знаков на тросах растяжках.

На трассе Р-132 в Рязанской области временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Поволжуправтодор».

Запрет будет действовать в среду, 4 декабря, на участках:

  • с 12:00 до 12:15 на участке км 505+431 — км 505+461;
  • с 13:00 до 13:15 на участке км 505+471 — км 505+501.

Причина — проведение работ по монтажу дорожных знаков на тросах растяжках.

В Скопине на пешеходном переходе сбили девушку
ЧП произошло во вторник, 3 декабря, на улице Пушкина.

В Скопине на пешеходном переходе сбили девушку. Об этом сообщается в Telegram-канале «аТипичная Рязань».

ЧП произошло во вторник, 3 декабря, на улице Пушкина.

На кадрах видно, как рязанка идет по пешеходному переходу и на середине «зебры» ее на скорости сбивает автомобиль.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

Рязанка рассказала, что неизвестный врезался в ее автомобиль и уехал
Девушка просит откликнуться очевидцев происшествия.

Рязанка рассказала, что неизвестный врезался в ее автомобиль и уехал. Соответствующий пост появился в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Отмечается, что ЧП произошло в ночь со 2 на 3 декабря.

Неизвестный повредил припаркованный на улице Советской Армии, д. 3 «Рено Дастер».

Девушка просит откликнуться очевидцев происшествия.

Рязанская бригада скорой помощи спасла задыхающегося ребенка
Рязанка сообщила, что ночью ее четырехлетней дочке стало плохо. Сильный приступ кашля не давал дышать и говорить.

Рязанская бригада скорой помощи спасла задыхающегося ребенка. Об этом сообщается в группе регионального минздрава.

Рязанка сообщила, что ночью ее четырехлетней дочке стало плохо. Сильный приступ кашля не давал дышать и говорить.

Вызвали скорую.

«От всей души благодарю фельдшера Татьяну Калинову и медсестру Дарию Сергуняеву. Настоящие профессионалы: детально осмотрели малышку, поставили предварительный диагноз, дали необходимое лекарство. Они с добротой и интересом общались с дочкой, чем расположили ее к себе. Теперь дело идет на поправку», — написала женщина.