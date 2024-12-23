В Госдуме заявили, что WhatsApp* в России могут заблокировать в ближайшее время
Причина возможной блокировки, по его словам, заключается в попадании в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
В Госдуме заявили, что WhatsApp* в России могут заблокировать в ближайшее время. Об этом «Парламентской газете» сообщил депутат Андрей Свинцов.
Причина возможной блокировки, по его словам, заключается в попадании в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Компании, которые включены в реестр ОРИ, обязаны хранить данные пользователей, включая информацию об их действиях, переписку, фотографии, аудио- и видеозвонки. По первому требованию ФСБ они должны предоставлять данные.
Отмечается, что мессенджер продолжает игнорировать запросы ФСБ и РКН. Депутат пояснил, что сначала мессенджер ждут штрафы, а потом полная блокировка.
*Принадлежит Meta — экстремистская организация, запрещена в России