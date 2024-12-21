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WhatsApp* добавили в реестр организаторов распространения информации
Решение связано с тем, что в мессенджере появились новостные каналы

Роскомнадзор принудительно внес в реестр организаторов распространения информации мессенджер WhatsApp*. Об этом сообщили «Ведомости».

В реестр WhatsApp* внесли 19 декабря. Кроме того, в список ОРИ попал сервис для видеозвонков Skype. Решение связано с тем, что в мессенджере появились новостные каналы.

Как указано в публикации, компании, которые включены в реестр ОРИ, обязаны хранить данные пользователей, включая информацию об их действиях, переписку, фотографии, аудио- и видеозвонки. По первому требованию ФСБ они должны предоставлять данные.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Viber в России.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России