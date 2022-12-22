Муниципальный рязанский хлебозавод № 3 станет акционерным обществом

Депутаты гордумы поддержали соответствующее решение большинством голосов.

В первом квартале 2023 года муниципальный рязанский хлебозавод № 3 станет акционерным обществом. В четверг, 22 декабря, депутаты гордумы поддержали соответствующее решение большинством голосов.И.о. начальника управления экономики и цифрового развития Мария Ашихмина отметила, что после преобразования все акции будут принадлежать муниципалитету. Гордума будет исполнять функции совета акционеров, сохранив тем самым депутатский контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. А также подчеркнула, что чем быстрее поддержат реорганизацию, тем раньше они смогут рассчитывать на федеральную поддержку. Несколько депутатов остались возмущены тем, что муниципальных предприятий в городе становится с каждым годом меньше. А также они опасаются, что после приватизации им не будут давать информацию о положении дел на хлебозаводе № 3.