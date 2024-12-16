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Директор рязанской турфирмы, подозреваемый в мошенничестве, отправился на СВО
Мужчину обвиняют в присвоении средств рязанцев за путевки, которые так и не состоялись. Общая сумма ущерба, по подсчетам потерпевших, превысила пять миллионов рублей.

Директор рязанской турфирмы «Остров сокровищ», подозреваемый в мошенничестве, отправился на СВО. Об этом пишет «Вид сбоку».

По информации портала, Советский районный суд приостановил производство по делу в отношении руководителя компании Романа Яковлева. В пресс-службе областной прокуратуры изданию заявили, что подсудимый ушел на специальную военную операцию.

Мужчину обвиняют в присвоении средств рязанцев за путевки, которые так и не состоялись. Общая сумма ущерба, по подсчетам потерпевших, превысила пять миллионов рублей.

Напомним, в августе 2018 года прокуратура заподозрила директора турфирмы «Остров сокровищ» в мошенничестве.

В марте 2019 года рязанец отсудил у турфирмы почти 400 тысяч рублей.