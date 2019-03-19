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13:17, 19 марта 2019 307
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Рязанец отсудил у турфирмы почти 400 тысяч за путевку

Рязанец отсудил у турфирмы почти 400 тысяч за путевку

Рязанец отсудил у турфирмы «Остров сокровищ» почти 400 тысяч. Об этом сообщил сайт райсуда.

По информации истца, фирма заключила с ним договор по бронированию и оплате путевки, но рязанец ее не получил.

Суд взыскал с компании 142 004 рублей за путевку, неустойку за нарушение сроков оказания услуги в размере 104 220 рублей, компенсацию морального вреда — 3 000 рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в размере 124 612 рублей, а также госпошлину в доход бюджета муниципального образования в размере 5 962 рублей.


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