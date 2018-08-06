Прокуратура подозревает в мошенничестве турфирму «Остров сокровищ». Ее директор обвинения отрицает

Прокуратура Советского района Рязани потребовала возбудить уголовное дело против директора туристической фирмы «Остров Сокровищ» Романа Яковлева. Его подозревают в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ), сообщил
Несколько рязанцев в июле приобрели путевки в Казань и Испанию, оплатили путевки, но поездки не состоялись. «Проверка показала, что несмотря на то, что генеральный директор ООО «ТЦ «Остров сокровищ» получил денежные средства от граждан на оплату туристического продукта, умышленно, оплату счетов в разумный срок не произвел, в связи с чем, туроператоры аннулировали соответствующие заявки», — говорится в сообщении.
Прокуратура посчитала, что директор похитил деньги клиентов, и направила материалы проверки в полицию для возбуждения уголовного дела.
В беседе с корреспондентом RZN.info Роман Яковлев пояснил, что на фоне кризиса в туристической сфере некоторые туры, действительно, оказались аннулированными. В это же время возникла сложность с банком, который не перечисляет деньги по эквайрингу, посчитав некоторые операции турагентства сомнительными.
При этом компания не отказывается от своих обязательств, клиентам она предлагает возвратить деньги или перезаключить договоры на другой срок. По словам Яковлева, некоторым клиентам уже вернули деньги, другим — выплатили частично, двое обратились в прокуратуру. Директор «Острова сокровищ» заверил, что турагентство делает все возможное, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию: «Мы продолжаем работать, все, что мы обещали своим клиентам, выполним».