РБК: в деле Любимова говорится о трех эпизодах получения взяток

Как указано в публикации, по одному из эпизодов Любимова подозревают в «покровительстве» при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования в Рязанской области. Следствие проверяет по этому делу компании, занимавшиеся поставками оборудования в госучреждения региона.

В материалах уголовного дела в отношении экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова говорится о трех эпизодах получения взяток. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает РБК.

В публикации сказано, что по одному из эпизодов Любимова подозревают в «покровительстве» при заключении госконтрактов на поставку медоборудования в Рязанской области.

Отмечается, что следствие проверяет по этому делу компании, занимавшиеся поставками оборудования в госучреждения региона.

Как уточнил источник РБК, в основу уголовного дела в отношении Любимова легли показания его экс-заместителя Игоря Грекова и бывшего замминистра здравоохранения региона Ирины Петиной. Их задержали летом 2023 года по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.

Ранее стало известно, где задержали Николая Любимова.

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