Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов получил новую должность в Совфеде

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов стал заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Как и прежде, он будет отвечать за проработку совместных вопросов с профильными комитетами Госдумы плюс добавляются вопросы совершенствования Бюджетного кодекса», — рассказал сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов.

Напомним, Николай Любимов был губернатором Рязанской области с 2017 по 2022 год. В сентябре прошлого года он стал сенатором от Рязанской области.