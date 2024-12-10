В перинатальном центре родила 14-летняя рязанка

У пациентки роды прошли без осложнений, и на свет появился доношенный малыш с весом 3030 граммов.

В перинатальном центре родила 14-летняя рязанка. Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

У юных будущих мам беременность чаще протекает с различными осложнениями — угрозы прерывания, недостаточный рост плода, снижение уровня гемоглобина, а у их новорожденных малышей также труднее проходит процесс адаптации в первые несколько дней после родов, чаще встречаются заболевания органов дыхания в первый год жизни.

У пациентки роды прошли без осложнений, и на свет появился доношенный малыш с весом 3030 граммов.

В настоящее время мама и новорожденный в удовлетворительном состоянии выписаны домой.