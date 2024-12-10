Стало известно, кто стал отцом ребенка 14-летней рязанки

Девочка из цыганской семьи. Отцом ее ребенка стал несовершеннолетний. Их родители заявили, что «у них все по согласию, отношения серьезные».

Стало известно, кто стал отцом ребенка 14-летней рязанки. Об этом РЗН. Инфо сообщил осведомленный источник.

Напомним, 10 декабря стало известно, что рязанские врачи приняли роды у 14-летней девочки. В посте медучреждения отметили, что несовершеннолетняя относится в национальности, где ранние браки являются нормой.

Выяснилось, что девочка из цыганской семьи. Отцом ее ребенка стал 17-летний подросток. Их родители заявили, что «у них все по согласию, отношения серьезные».