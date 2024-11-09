В Роспотребнадзоре оценили риски распространения энтеровирусов в России

Ранее стало известно, что вирус Коксаки зарегистрировали в девяти регионах России.

В Роспотребнадзоре оценили риски распространения энтеровирусов в России. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в субботу, 9 ноября, передало РИА Новости.

По ее словам, распространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, в России не наблюдается.

Как указано в публикации, Роспотребнадзор открыл горячую линию, на которую не поступило ни одного сообщения, что человек приехал из Турции и чувствует себя плохо.

Ранее стало известно, что вирус Коксаки зарегистрировали в девяти регионах России. Позже врач рассказал, как распознать инфекцию.