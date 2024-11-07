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Врач имунолог рассказал, как распознать вирус Коксаки
Симптом — сыпь, потрескавшиеся ладони, рвота и др.

Врач имунолог рассказал, как распознать вирус Коксаки. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

По его словам, первые трое суток симптомы вируса Коксаки не отличаются от обычного ОРВИ.

В данный период наблюдаются температура, насморк, кашель, боль в мышцах и головная боль, а затем появляется сыпь. Именно сыпь и является отличительным признаком.

По данным специалиста, крупная сыпь может появиться во рту, на языке, на деснах и на теле.

Также симптомами вируса Коксаки способны быть рвота, диарея и потрескавшиеся ладони.

Напомним, наличие инфекции зафиксировали в девяти регионах России.