Россиян предупредили о возможном дефиците мандаринов
Нехватка цитрусов может возникнуть из-за сокращения урожая в Турции.
Россиян предупредили о возможном дефиците мандаринов. Об этом сообщили «Известия».
Как указано в публикации, нехватка цитрусов может возникнуть из-за сокращения урожая в Турции. Отмечается, что экспорт упал в несколько раз.
Кроме того, на поставки повлияло наводнение в Испании — в стране затопило 2/3 всех цитрусовых плантаций, рассказали «Известия».
Отмечается, что ситуацию с дефицитом могла бы исправить Абхазия — местные фермеры в 2024 году ожидают пик урожайности за последние 10 лет. По данным издания, цена таких мандаринов в российских магазинах составит около 169 рублей за килограмм.
Ранее сообщалось, что в России к зиме вырастут цены на мандарины.