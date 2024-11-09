Россиян предупредили о возможном дефиците мандаринов

Нехватка цитрусов может возникнуть из-за сокращения урожая в Турции.

Россиян предупредили о возможном дефиците мандаринов. Об этом сообщили «Известия».

Как указано в публикации, нехватка цитрусов может возникнуть из-за сокращения урожая в Турции. Отмечается, что экспорт упал в несколько раз.

Кроме того, на поставки повлияло наводнение в Испании — в стране затопило 2/3 всех цитрусовых плантаций, рассказали «Известия».

Отмечается, что ситуацию с дефицитом могла бы исправить Абхазия — местные фермеры в 2024 году ожидают пик урожайности за последние 10 лет. По данным издания, цена таких мандаринов в российских магазинах составит около 169 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что в России к зиме вырастут цены на мандарины.