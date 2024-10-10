В России к зиме вырастут цены на мандарины

Цитрусовые будут вдвое дороже, чем в прошлом году.

В России к зиме вырастут цены на мандарины, они будут вдвое дороже, чем в прошлом году. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на главу Ягодного союза Ирину Козий.

По ее словам, доля цитрусовых из Марокко на российском рынке сократилась с трети до 5%. Поставки уменьшались постепенно, но в очень значительных объемах. Несмотря на то, что раньше стоимость мандаринов зимой снижалась, к декабрю опускаясь на 20%, в предстоящем сезоне ожидается двукратный рост цен. Однако точные прогнозы пока делать трудно, отметила специалист.

«Невозможно предсказать, какой у нас будет курс рубля по отношению к мировым валютам, что будет с логистикой и платежами за импортную продукцию. Сейчас мы видим, что рубль падает. Проблемы с логистикой присутствуют на протяжении почти трех лет», — объяснила глава Ягодного союза.

На ситуации также отражаются сложности с проведением платежей на мировом рынке, поэтому сомнений в том, что цены вырастут, нет, подчеркнула эксперт.

Мандарины в Россию преимущественно привозят из Турции, Египта, а также стран Южной Африки и Латинской Америки. Причем период поставок делится на летний и зимний, а зимой основным поставщиком выступают Турция и Египет, также ввозятся клементины из Марокко, Израиля и других стран. В любом случае дефицита мандаринов на российском рынке не будет, заключила Козий.