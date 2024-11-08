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Рязанская прокуратура начала проверку после пожара в доме многодетной семьи
Органами прокуратуры поставлен на контроль вопрос соблюдения социальных прав семьи с тремя несовершеннолетними детьми.

Рязанская прокуратура начала проверку после пожара в доме многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в жилом доме по улице Архангельской в Пронске произошел пожар. В результате возгорания сгорел жилой дом.

Органами прокуратуры поставлен на контроль вопрос соблюдения социальных прав семьи с тремя несовершеннолетними детьми.