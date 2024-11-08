Рязанская прокуратура начала проверку после пожара в доме многодетной семьи
Органами прокуратуры поставлен на контроль вопрос соблюдения социальных прав семьи с тремя несовершеннолетними детьми.
Рязанская прокуратура начала проверку после пожара в доме многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в жилом доме по улице Архангельской в Пронске произошел пожар. В результате возгорания сгорел жилой дом.
Органами прокуратуры поставлен на контроль вопрос соблюдения социальных прав семьи с тремя несовершеннолетними детьми.