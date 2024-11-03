Минздрав отреагировал на перевод рязанца с кровотечением из БСМП

Минздрав отреагировал на перевод рязанца с кровотечением из БСМП. Ситуацию в министерстве прокомментировали в воскресенье, 3 ноября.

«Перевод пациента Ш. из реанимации БСМП будет осуществляться при стабилизации состояния. Профиль его заболевания требует лечения в условиях ОКБ», — отметили в пресс-службе.

По медицинским показаниям пациента направят в реанимацию ОКБ, где ему окажут всю необходимую помощь.

Ранее дочь пациента сообщила, что пациента после операции попытались вывезти из БСМП и у него началось кровотечение