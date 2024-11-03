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Рязанца после операции попытались вывезти из БСМП и у него началось кровотечение

Рязанца после операции попытались вывезти из БСМП и у него началось кровотечение. Об этом 3 ноября сообщила дочь мужчины в соцсетях.

По ее словам, 68-летний рязанец находится в больнице после операции на крестце уже три месяца.

«Шов плохо заживал и гноился из-за чего пришлось ещё не раз вмешаться в рану. Рана плохо зарастает и было уже несколько сильных кровотечений, которые с трудом удавалось остановить. Ко всему этому он лежачий, дистрофия мышц ног началась, ходить не может», — говорится в сообщении.

Пациента попытались перевезти в ОКБ из-за переоборудования БСМП в военный госпиталь. Отмечается, что лечащий врач был против этого. В итоге у мужчины началось кровотечение.

«В операционной тоже до конца его не удалось остановить. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии», — написала женщина.

Она отмечает, что замглавврача больницы все равно намерен его перевезти в БСМП, несмотря на уговоры родственников и рекомендации врачей.