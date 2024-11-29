Кинокомпания «СТВ» требует с рязанского ИП 50 тысяч за образ Данилы Багрова

Исковое заявление оставлено без движения.

Кинокомпания «СТВ» потребовала от рязанского предпринимателя Иванова А. компенсацию в размере 50 000 рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда.

«СТВ» подала иск о взыскании компенсации с ИП Иванова А.И. за нарушение авторских прав на персонажа Данилу Багрова.

По информации в картотеке, истец оплатил госпошлину по неверным реквизитам. Платежный документ не был принят.

Основным видом деятельности Иванова А.И. является торговля мужской, женской и детской одеждой в магазинах, дополнительным — торговля табачными изделиями.

Арбитражный суд Рязанской области предложил кинокомпании устранить проблемы с оплатой госпошлины до 18 декабря 2024 года.

Исковое заявление оставлено без движения.

Напомним, ранее «Союзмультфильм» потребовал с рязанки 106 тысяч рублей за изображение «Чебурашки»