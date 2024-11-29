Глава российского Минобороны Белоусов прибыл в КНДР

У министра запланирован «ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики».

В пятницу, 29 ноября, Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что у министра запланирован «ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики».

В аэропорту Сунан российского коллегу приветствовал министр обороны КНДР генерал армии, Но Гван Чхоль.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может начать контрнаступление с участием военных из КНДР.