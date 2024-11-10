NYT: Россия может начать контрнаступление с участием военных из КНДР

В ближайшие дни Россия может начать контрнаступление с участием военных из КНДР. Об этом сообщает 10 ноября канал «Осторожно новости» со ссылкой на New York Times.

По данным американских и украинских официальных лиц, с помощью наступление намерены восстановить контроль над Курской областью.

В нем задействуют 40 тысяч российских и 10 тысяч северокорейских солдат, которые проводят совместные учения.

По данным журналистов, Россия обучает иностранцев артиллерийскому огню, базовой тактике пехоты и зачистке траншей.

Некоторые американские чиновники считают, что солдаты КНДР могут остановиться остановиться на границе, пока российские войска будут продвигаться глубже.