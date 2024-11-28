Сараевский суд арестовал имущество у родителей подростка, сбившего мужчину

У родителей 16-летнего подростка, который сбил в Сараевском районе насмерть велосипедиста и скрылся с места происшествия, арестовали имущество.

У родителей 16-летнего подростка, который сбил в Сараевском районе насмерть велосипедиста и скрылся с места происшествия, арестовали имущество. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Решение принял Сараевский суд 27 ноября. Под арест попали две иномарки: Ford Focus 2015 года выпуска и Chery Tiggo 7 Pro 2022 года выпуска.

Как указано в публикации, суд запретил пользоваться транспортом и распоряжаться по своему усмотрению (продавать, дарить, сдавать в аренду и залог) до 28 декабря 2024 года.

Напомним, в селе Меньшие Можары Сараевского района в воскресенье, 28 апреля, 16-летний рязанец устроил смертельную аварию.