В Рязани микрорайон остался без света
Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.
В рязанской Горроще отключили свет в субботу, 23 ноября. Об этом сообщили РЗН. инфо в электросетях.
Света нет на улицах:
- Ленинского Комсомола;
- 10-я, 4-я и 2-я линии;
- Гагарина;
- Пушкина;
- Стройкова;
- Островского;
- Черновицкая;
- Корнилова;
- Татарская.
Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.
Ранее в РГРЭС сообщили, что в Рязани из-за сильного ветра повреждены воздушные линии электропередач.