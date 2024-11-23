В Рязани микрорайон остался без света

Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.

В рязанской Горроще отключили свет в субботу, 23 ноября. Об этом сообщили РЗН. инфо в электросетях.

Света нет на улицах:

Ленинского Комсомола;

10-я, 4-я и 2-я линии;

Гагарина;

Пушкина;

Стройкова;

Островского;

Черновицкая;

Корнилова;

Татарская.

Восстановить электроснабжение планируют в течение четырех часов с момента отключения.

Ранее в РГРЭС сообщили, что в Рязани из-за сильного ветра повреждены воздушные линии электропередач.