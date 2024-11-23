РГРЭС: в Рязани из-за сильного ветра повреждены воздушные линии электропередач
Восстановительные работы ведут пять бригад и восемь единиц техники.
В Рязани из-за сильного ветра повреждены воздушные линии электропередач. Об этом в субботу, 23 ноября,
Как указано в посте, восстановительные работы ведут пять бригад и восемь единиц техники.
«Делаем все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в полном объеме в кратчайшие сроки!» — отметили в публикации.
Ранее жители в соцсетях сообщали, что в некоторых домах нет света.