Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 100.68 0.46 22/11
ЦБ EUR 106.08 0.27 22/11
Нал. USD 100.60 / 100.00 21/11 18:25
Нал. EUR 105.50 / 106.00 21/11 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
11 часов назад
541
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
15 ноября 17:35
5 114
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
5 536
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
22 308
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россия ответила на применение западных ракет ударом по объекту ОПК на Украине
«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия, 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», — сообщил Путин.

Президент Владимир Путин заявил, что российские военные нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщило ТАСС.

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия, 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», — приводятся слова Путина.

Ранее президент России прокомментировал использование дальнобойного оружия по России.