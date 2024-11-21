Россия ответила на применение западных ракет ударом по объекту ОПК на Украине

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия, 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», — сообщил Путин.

Президент Владимир Путин заявил, что российские военные нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщило ТАСС.

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия, 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», — приводятся слова Путина.

Ранее президент России прокомментировал использование дальнобойного оружия по России.