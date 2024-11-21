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Путин прокомментировал использование дальнобойного оружия по России
Путин заявил, что по военным объектам в Брянской и Курской областях были нанесены удары западными ракетами. Он добавил, что поставленные противником цели при атаке по стране не достигнуты.

Президент России Владимир Путин прокомментировал использование дальнобойного оружия по стране. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщило ТАСС.

Путин заявил, что по военным объектам в Брянской и Курской областях были нанесены удары западными ракетами. Он добавил, что поставленные противником цели при атаке по стране не достигнуты.

Путин также подчеркнул, что конфликт на Украине после удара западными ракетами по РФ приобрел глобальный характер.