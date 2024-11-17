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Николай Ковшов покинул должность начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани
Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани уволился по собственному желанию.

Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани Николай Ковшов уволился по собственному желанию. Об этом в воскресенье, 17 ноября, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе мэрии.

В пятницу, 15 ноября, у Ковшова был крайний последний рабочий день в этой должности.

Напомним, он занял пост в 2023 году. Сообщалось, что Николай Ковшов родился в Брянской области. Окончил Агротехнологический университет имени Костычева.

Он работал главным инженером аппарата управления в ОАО «Рязанская областная электросетевая компания», затем с 2016 по 2019 год был генеральным директором компании. После 2019 года работал заместителем генерального директора на Скопинском мясокомбинате.