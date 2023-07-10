В Рязани и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ назначили Николая Ковшова
В Рязани и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ назначили Николая Ковшова. Об этом сообщает сайт администрации города.
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Николай Ковшов родился в Брянской области. Окончил Агротехнологический университет имени Костычева. Работал главным инженером аппарата управления в ОАО «Рязанская областная электросетевая компания», затем с 2016 по 2019 год был генеральным директором компании. После 2019 года работал заместителем генерального директора на Скопинском мясокомбинате.