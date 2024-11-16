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Погиб ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров
Ему было 39 лет.

Ночью в субботу, 16 ноября, трагически погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Ему было 39 лет. Причина гибели не указана.

Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным, близким, друзьям артиста и поклонникам его творчества.

О дате прощания сообщат дополнительно.

Шкляров стал ведущим солистом в 2011 году. Он выступал в «Щелкунчике», «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте», «Спящей красавице» и других постановках. В 2020-м ему присвоили звание заслуженного артиста России.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости