Названы обстоятельства гибели солиста Мариинского театра Владимира Шклярова

Причиной смерти артиста балета Владимира Шклярова стали проблемы с алкоголем и наркотиками. Накануне гибели мужчина попросил бывшую жену закрыть его в квартире, чтобы он не мог пойти за запрещенными веществами. Спустя время артист выбрался из окна жилья и залез на балкон к соседям. Хозяев дома не было. При второй попытке перейти на балкон соседней квартиры он сорвался и упал.

Причиной смерти артиста балета Владимира Шклярова стали проблемы с алкоголем и наркотиками. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

Как указано в публикации, помимо зависимости, у Шклярова было расшатанное состояние. Отмечается, что сам артист отрицал свою эмоциональную нестабильность и не хотел обращаться за помощью к специалисту.

По данным источника РЕН ТВ, накануне смерти мужчина попросил бывшую жену запереть его в квартире, чтобы он не мог пойти за запрещенными веществами. Спустя время артист выбрался из окна жилья и залез на балкон к соседям. Хозяев дома не было.

Шкляров связался с владельцами, они вернулись. При второй попытке перейти на балкон соседней квартиры он сорвался и упал.

РЕН ТВ добавил, что мужчина страдал от болей в спине и бедре. Ему должны были сделать операцию.

Напомним, ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров трагически погиб ночью в субботу, 16 ноября.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости