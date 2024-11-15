В Рязанской области предложили отмечать День многодетной семьи

Днем многодетной семьи будет второе воскресенье сентября.

В Рязанской области предложили отмечать День многодетной семьи. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте правительства региона.

Отмечается, что Днем многодетной семьи будет второе воскресенье сентября.

Целями установления назвали повышение престижа семейного образа жизни, укрепления статуса и реализации творческого потенциала многодетных семей области.

Закон вступит в силу 16 ноября.

Отметим, в России есть День семьи любви и верности. Он празднуется 8 июля. В Госдуме предлагали сделать день выходным.