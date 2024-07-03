В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным

Праздник отмечается 8 июля.

В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным днем в России. Об этом сообщило РИА Новости .

Обращение на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова направила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина.

«…в РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. B комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи», — указано в обращении.

Также в нем отмечается, что, по мнению комитета, предложение не снизит производительность труда, так как большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей не находятся в трудовых отношениях, посвящая себя воспитанию детей.