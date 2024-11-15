В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вирусом Коксаки в Рязанской области

Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, вирус Коксаки в Рязанской области не зарегистрирован.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вирусом Коксаки в Рязанской области. Об этом 15 ноября сообщила ГТРК «Ока».

Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, вирус Коксаки в Рязанской области не зарегистрирован.

Напомним, вирус Коксаки зафиксировали в девяти регионах России. В Роспотребнадзоре оценили риски распространения энтеровирусов в стране.