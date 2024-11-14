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iPhone 16 Pro подешевел в России на 40 процентов
Спустя месяц после выпуска стоимость смартфона, за который просили 170 тысяч рублей, снизилась до 130 тысяч рублей. При этом в разгар распродаж его можно купить еще дешевле — за 105—115 тысяч рублей.

iPhone 16 Pro подешевел в России на 40 процентов. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил портал Hi-Tech Mail.

Как указано в публикации, спустя месяц после выпуска стоимость смартфона, за который просили 170 тысяч рублей, снизилась до 130 тысяч рублей. При этом в разгар распродаж его можно купить еще дешевле — за 105-115 тысяч рублей.

Ранее Apple представила новый IPhone.